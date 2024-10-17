Safranbolu Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Başladı

Kar Yağışı Safranbolu'yu Beyaza Bürüdü

Karabük'ün zengin doğal güzellikleriyle tanınan Safranbolu ilçesinde, yüksek kesimlere kar yağışı geldi. Özellikle Sarıçiçek Yaylası gibi 1700 rakımlı alanlarda, etkili olan sağanaklar yerini güzelliklerle dolu beyaz bir örtüye bıraktı.

Orman Zenginliği ve Kar Manzarası

Orman varlığı bakımından zengin olan Sarıçiçek Yaylası, kar yağışının ardından muhteşem bir manzaraya kavuştu. Kar yağışı, bölgedeki doğal yaşamı da canlandırırken, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

Kar yağışının bölge sakinleri ve doğaseverler üzerindeki olumlu etkileri, önümüzdeki günlerde daha da belirgin hale gelecek.