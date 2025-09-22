Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu New York'ta: MÜSİAD Resepsiyonunda ABD ile 'Ortak' İşbirliği Vurgusu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu New York'ta konuştu

MÜSİAD resepsiyonunda ABD ile ortaklık mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, New York'ta düzenlenen MÜSİAD resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Türk-Amerikan ilişkilerinde sağlık alanında önemli fırsatlar bulunduğunu vurguladı.

Resepsiyon MÜSİAD tarafından, TÜRKEN Vakfı işbirliğiyle düzenlendi. Memişoğlu, toplantıda Türk-Amerikan dostluğu için çaba harcayanlara teşekkür ederek, ilişkilerin sağlık alanında daha ileri taşınacağına inandığını söyledi.

Memişoğlu ayrıca, Türkiye ilaç sanayisinin 1900'den itibaren üretim yaptığını hatırlatarak sektörün güçlü altyapısını ve insan kaynağını öne çıkardı. Bakan, sözleriyle şu ifadeyi kullandı:

"Bilimsel altyapısı, insan gücü ve elektronik bilişim altyapısı ile 2014'ten beri tek bir merkezden verisini toplayabilen bir ülke olarak, Amerikalı meslektaşlarımızla, Amerika'daki sanayicilerle, girişimcilerle artık pazar değil, ortak sıfatıyla hareket etmek istiyoruz."

Memişoğlu'nun mesajı, Türkiye'nin sağlık teknolojileri ve ilaç sektöründeki kapasitesini uluslararası ortaklıklarda eşit paydaş olarak konumlandırma hedefini ortaya koydu.