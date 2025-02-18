Sağlık Bakanlığı, Tütünle Mücadelede Yeni Stratejiler Geliştiriyor

DUYGU YENER - Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, tütün ve tütün ürünleriyle mücadelede daha yenilikçi ve güçlü bir anlayışla sahaya çıkmayı planladıklarını duyurdu. Birinci, "Tütünle mücadeledeki yaklaşımlarımızı revize etmek durumundayız." şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı, Türkiye'de tütüne başlama yaşının 13-15'e kadar düştüğüne dikkat çekti ve sektörün özellikle gençleri özendirmeye yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Geçmişte büyük mücadeleler verildiğini vurgulayan Birinci, şimdi politikaların önemli değişikliklere uğradığını ifade etti.

İnovasyon ve Pasif İçicilik Sorunları

Birinci, "Zararsız gibi gösterilen dumansız tütün, elektronik sigara gibi ürünlerin gençlerin kullanımını artırmak üzere sunulduğunu" belirtti. Dünyada birçok alanda olduğu gibi tütünle mücadelede de yöntem değişikliği ihtiyacının kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Yardımcısı, Türkiye’nin %77’sinin şehirlerde yoğun ortamlarda yaşadığına dikkat çekerek, "Pasif içicilik konusunda ciddi problemlerle karşı karşıyayız." dedi.

Kronik Hastalık Yükü ve Farkındalık Çalışmaları

Birinci, Türkiye'nin yalnızca tütün değil, obezite gibi diğer kronik hastalıklara bağlı yükünün de yüksek olduğunu belirtti. OECD ortalamasına göre Türkiye’nin tütün kullanımında iyi noktada olmadığını söyledi. Tütünle mücadelede paydaşlarla işbirliğini artıracaklarını vurguladı.

Bakan Yardımcısı, "Tütünle mücadeledeki yaklaşımlarımızı revize etmek ve mücadelede başarılı olmak zorundayız." diyerek Sağlık alanındaki gelişmelere rağmen tütünün hala önemli bir sorun olmasının kendilerini rahatsız ettiğini ifade etti.

Ülkeye Özgü Politikalar Geliştirme Hedefi

Birinci, tütünle mücadeleye yönelik yasal düzenlemeler olduğunu ancak hedeflere ulaşmada zorluklar yaşandığını belirtti. Toplumun tütün ve tütün ürünlerini zihinlerinden silmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ayrıca, gençlerin tütün kullanımından kaçınmasını sağlamak için farkındalık çalışmaları yürüteceklerini ifade etti. "Bu sebeple iletişim ve sektör uzmanlarıyla görüşüyoruz. Tütünle mücadelede başarı göstermiş ülkelerin raporlarıyla ülkemize özgü politikalar geliştireceğiz." diyerek sözlerini sonlandırdı.