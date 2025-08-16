DOLAR
Sağlık-Sen: 8. Dönem Toplu Sözleşme Teklifleri Yetersiz

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi tekliflerini yetersiz buldu; eylemler sürecek, miting 18 Ağustos Pazartesi Tandoğan Meydanı'nda.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 19:09
Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kapsamında sunulan tekliflere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Doğan, Bakanlık önünde sendika üyeleriyle düzenlenen basın açıklamasında, Kamu İşveren Heyeti'nin 2026 için yüzde 10+6, 2027 için yüzde 4+4 zam teklifinde bulunduğunu; dün de taban aylığa bin lira zam önerildiğini anımsattı.

Teklifin sağlık ve sosyal hizmet çalışanları ile tüm kamu görevlileri için yetersiz olduğunu değerlendiren Doğan, hekimden hemşireye, eczacıdan öğretmene kadar birçok meslek grubunun geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi.

Çarşı-Pazar Çağrısı ve Alışveriş Örneği

Doğan, Kamu İşveren Heyeti ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na piyasa koşulları ve enflasyon dikkate alınarak teklif yapılması için çarşı ve pazara çıkarak gerçek fiyatları görme çağrısında bulundu.

Doğan, taban aylığa gelen bir liralık zam teklifi sonrası bin liranın alım gücünü göstermek amacıyla yaptıkları alışverişte, aldıkları birkaç temel gıda ürününe 1065 lira ödediklerini belirtti.

Doğan, "Bu dört kişilik bir aile için kaç gün gider? Bunu kamu işveren heyetine sunmuş oluyorum. Bunun hesabını kendileri yapsın. Yani bunun içinde süt yok. Okul açılacak, kırtasiye giderleri, eğitim giderleri, servis giderleri yok. Yani bu daha mutfağın ocağına bile gitmeyecek şekilde." dedi.

Eylem ve Miting Duyurusu

Teklifin yeniden gözden geçirilmesini isteyen Doğan, eylemlerinin devam edeceğini ve 18 Ağustos Pazartesi Tandoğan Meydanı'nda miting düzenleyeceklerini bildirdi.

