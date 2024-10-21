Sağlık-Sen'den Afet Bölgesindeki Sağlık Personeline Geri Dönüş Hakkı

Sağlık-Sen'den Önemli Açıklama

Sağlık-Sen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinden diğer illere tayin edilen sağlık çalışanları için geri dönüş hakkı tanınması hususunda önemli bir duyuru yaptı.

Geri Dönüş Hakkının Tanınması

Sendikanın yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla afet bölgesinden başka illere yönlendirilen sağlık personelinin geri dönüş hakkının verilmesi için Sağlık Bakanlığı'na talepte bulunulduğu bildirildi.

Düzenleme İçin Çalışmalar Başlatıldı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bu konuda gerekli düzenlemeleri yapacağı ifade edildi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, söz konusu çağrının dikkate alındığını vurgulayarak, "Bakanımız Kemal Memişoğlu nezdinde Bakanlık yetkililerine depremzede sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.