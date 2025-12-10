Sağlık-Sen Karabük: Artan vakalara karşı yeni 112 istasyonları şart

Sezgin Aydoğmuş uyarıyor: Mevcut istasyonlar nüfus ve vaka artışına cevap veremiyor

Sağlık-Sen Karabük Şube Başkanı Sezgin Aydoğmuş, kentte son dönemde yükselen vaka sayıları ve ELS sisteminin devreye girmesiyle sağlık çalışanlarına binen yeni iş yüküne dikkati çekerek acil bir çağrı yaptı.

Aydoğmuş, mevcut 112 acil sağlık istasyonlarının kentteki nüfus artışı ve vaka yoğunluğu karşısında yetersiz kaldığını belirterek, hızlı müdahale için altyapı ihtiyacının acil olduğunu vurguladı.

Başkan Aydoğmuş özellikle 5000 Evler Kanyon Bölgesi, Şirinevler Mahallesi ve Eskipazar ilçesi için yeni 112 istasyonlarının kurulmasını; ayrıca Eflani ilçesine acil nakil birimi açılmasını talep ettiklerini, bu taleplerin Karabük İl Sağlık Müdürlüğüne resmi dilekçe ile iletildiğini söyledi.

"Artan nüfus, genişleyen yerleşim alanları ve yükselen vaka sayıları karşısında mevcut 112 istasyonlarının yükü alarm veriyor. Vatandaşın acil sağlık hizmetine hızlı ulaşabilmesi için yeni istasyonların kurulması aciliyet taşımaktadır."

Sağlık-Sen Karabük Şubesi tarafından hazırlanan dilekçede, bölgenin acil sağlık hizmetleri ihtiyaçlarının somut verilerle ortaya konduğu; planlama çalışmalarının bir an önce hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekildi.

