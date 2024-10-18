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SAHA EXPO 2024: İstanbul'da Savunma ve Havacılık Sektöründe Büyük Buluşma

İstanbul'da gerçekleşecek SAHA EXPO 2024, 120 ülkeden binlerce firmayı bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:42
SAHA EXPO 2024: İstanbul'da Savunma ve Havacılık Sektöründe Büyük Buluşma

SAHA EXPO 2024 İstanbul'da Gerçekleşecek

Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı olan SAHA EXPO, 22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. 120 ülkeden toplamda 1478 firmanın katılımıyla gerçekleşecek bu etkinlik, tüm sektör temsilcilerini buluşturacak.

Yerli Üretim ve Yenilikler

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) belirttiğine göre, etkinlik sırasında; savunma, denizcilik, havacılık ve uzay sanayilerine yönelik ana platform üreticileri ve tedarikçiler bir araya gelecek. Bu yıl SAHA EXPO’da açılacak siber güvenlik ve yapay zeka pavyonları, sektördeki yenilikleri gözler önüne serecek.

Katılımcı Sayısı ve Etkinliğin Boyutu

Fuar, 90 bin metrekarelik bir alanda, 120 ülkeden gelen 1478 firma ile birlikte 178 yabancı alım heyeti ile 312 resmi heyetin katılımıyla gerçekleşecek. Ayrıca, 200'den fazla imza töreni ve 300'den fazla ürün tanıtımı yapılması da planlanıyor.

Geleceğe Yön Verme Vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, etkinliğin önemine değinerek, "SAHA EXPO 2024 ile birlikte, teknolojinin sınırlarını zorladığımız, gücümüzü sergilediğimiz bu büyük buluşmada, hep birlikte geleceğe yön vereceğiz,” şeklinde konuştu. Görgün, yerli ve milli savunma sanayisinin hem Türkiye'nin hem de küresel arenada Türkiye'nin itibarını artırdığını ifade etti.

Bu buluşmanın, Türkiye’nin yerli üretim gücü ile uluslararası iş birliklerine ve ihracatın artmasına katkı sağlayacağına inandığını belirten Görgün, tüm katılımcılara davette bulundu.

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