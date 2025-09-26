Şahbaz Şerif'ten BM'de Sert Çıkış: İsrail Saldırıları 'Tarihin En Karanlık Dönemi'

BM 80. Genel Kurulunda Şahbaz Şerif'in Sert Mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail yönetimini ağır sözlerle eleştirerek, Filistin halkına yönelik saldırıların tarihin en karanlık dönemlerinden biri olarak hatırlanacağını söyledi.

New York'taki oturumda konuşan Şerif, Filistin halkının mücadelesini "çağımızın yürekleri en çok dağlayan trajedilerden biri" olarak nitelendirdi ve 80 yıldır süren adaletsizliğin "tüm dünyanın vicdanında bir leke" olduğunu vurguladı.

Filistin ve İsrail Eleştirisi

Şerif, konuşmasında İsrail'in saldırılarını "masum Filistinlilere karşı utanç verici saldırılar, tarihin her zaman en karanlık dönemlerinden biri olarak hatırlanacaktır." sözleriyle kınadı. Gazze'de hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Receb'i andı ve İsrail'in saldırılarının özellikle kadınlar ve çocuklar üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu belirtti.

BM'ye çağrıda bulunan Şerif, İsrail'in cezasız kalan saldırılarına karşı sessiz kalınmamasını isteyerek Pakistan'ın 1967 öncesi sınırları dahilinde bir Filistin Devleti'ni desteklediğini açıkladı. Ellerini kürsüye vurarak, "Filistin artık İsrail'in zincirleri altında kalamaz. Özgürleştirilmeli ve bu tam bir kararlılıkla yapılmalıdır." dedi.

Şerif, son dönemde birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyip henüz tanımayanları da bu adımı atmaya çağırdı. Ayrıca İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine ve diğer ülke egemenliklerine yönelik saldırılarını "zorbaca davranışlarının bir yansıması" olarak nitelendirdi ve Katar'ı kararlılıkla desteklediklerini kaydetti.

Terörle Mücadele ve Afganistan Mesajı

Başbakan Şerif, Pakistan'ın her türlü terör eylemini kınadığını belirterek ülkesinin 20 yılı aşkın süredir küresel terörle mücadelede ön saflarda yer aldığını, bu süreçte 90 binden fazla vatandaşını kaybettiğini ve 100 milyar dolar civarında ekonomik kayıplar yaşadıklarını söyledi.

Afganistan topraklarında faaliyet gösteren grupları işaret eden Şerif, ülkedeki saldırılardan Pakistan Talibanı gibi oluşumların sorumlu olduğunu belirtti ve bu yıl meydana gelen tren saldırısını örnek gösterdi. Pakistan'ın Afganistan'da barış ve istikrarı desteklediğini vurgulayan Şerif, geçici hükümetten terörist gruplara karşı etkili önlemler alınmasını ve insan haklarının, özellikle kadın haklarının korunmasını beklediklerini söyledi.

Ayrıca Şerif, herhangi bir dine veya kişiye yönelik nefret söylemi ve şiddete yer olmadığını belirterek Hindistan'daki aşırıcı Hindu ideolojilerinin küresel bir tehdit oluşturduğunu ve İslamofobinin tehlikelerinin uluslararası alanda daha fazla kabul gördüğünü söyledi. Bu kapsamda BM'nin İslamofobi ile mücadele için özel temsilci atanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

İklim Krizi ve Ekonomik Etkiler

Konuşmasında iklim krizine de dikkat çeken Şerif, 2022 ve 2025 yıllarında yaşanan büyük sel felaketlerinin Pakistan'da 34 milyar dolar düzeyinde hasara yol açtığını ve binlerce can kaybı yaşandığını aktardı.

Şerif, Pakistan'ın küresel emisyonların yüzde 1'inden azına katkıda bulunduğunu fakat iklim değişikliğinin en ağır sonuçlarını yaşadığını belirterek, "Bize daha fazla borç almamız söyleniyor, fakat bu ekonomimizi daha da zorluyor." dedi. Ülkesinin iklim acil durumu ilan ettiğini ve uluslararası toplumdan destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Şahbaz Şerif'in konuşması, Filistin meselesindeki sert tutumun yanı sıra terörle mücadele ve iklim krizinin neden olduğu insani ve ekonomik kayıplara dikkat çekmesiyle öne çıktı.