Sahil Güvenlik Güney Ege'de Lüks Teknelerde Kaçak Alkol, Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Sahil Güvenlik Güney Ege ekipleri iki lüks tekneye operasyon düzenledi; 310 bandrolsüz şişe kaçak alkol, 4 gram skunk, tabanca ve mühimmat ele geçirildi, 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:32
İhbar üzerine iki şüpheli deniz aracına müdahale edildi

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında, Türkiye’ye yasa dışı yollarla kaçak alkol, silah ve uyuşturucu getirileceğine yönelik alınan ihbar üzerine harekete geçildi.

İhbar sonrası başlatılan takip sonucu 2 adet şüpheli deniz aracı tespit edildi ve her iki tekneye de operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bir teknede çeşitli boy ve ebatlarda bandrolsüz 310 şişe kaçak alkollü içki, diğer teknede ise 4 gram skunk, 1 adet tabanca, 186 adet fişek ve 3 adet şarjör ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak 10 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

