Sahte İçki Soruşturmalarında 34 Tutuklama ve 44 Adli Kontrol Kararı

Ankara ve İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu

Ankara ve İstanbul'da yapılan sahte içki soruşturmaları sonucunda toplam 34 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, 44 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Hayatını Kaybedenler ve Soruşturma Başlatılması

Son dönemlerde Ankara'da 33, İstanbul'da ise 71 kişinin sahte içkiden yaşamını yitirmesi üzerine, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından geniş kapsamlı soruşturmalar başlatıldı.

Tutuklamalar ve Adli Kontrol

Bu soruşturmalar çerçevesinde, Ankara ve İstanbul'da 17'şer kişi olmak üzere toplamda 34 şüpheli tutuklandı. Bunun yanı sıra, Ankara’da 34, İstanbul’da ise 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yoğun Bakımda Tedavi Süreci

Öte yandan, sahte içki nedeniyle Ankara'da 20, İstanbul'da ise 49 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 85 soruşturma dosyası üzerinde çalışarak şüphelilerin tespitine yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir.