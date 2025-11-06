Sakarya Akyazı'da 63 yaşındaki Ahmet Onat evinde ölü bulundu

Olayın Detayları

Olay, Ada Caddesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Onat (63)'ı ziyarete gelen eniştesi, onu yerde baygın halde buldu. Nabzını kontrol eden enişte, atmadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Onat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı adli tabipin olay yerinde yaptığı incelemede, Onat'ın doğal nedenlerle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şeker hastası olduğu ve çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen Ahmet Onat, yarın Gazi Süleymanpaşa Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Merkez Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

