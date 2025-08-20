Sakarya'da 2 Kişinin Öldüğü Silahlı Kavgada 1 Şüpheli Daha Tutuklandı

Sakarya'da 5 Ağustos'taki silahlı kavgada bir tutuklama daha

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 5 Ağustos akşamı iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan E.K. (32), jandarmaya teslim olup adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Olay

Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta yolda karşılaşan ve husumetli oldukları belirtilen iki aile arasında silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada yaralanan Mustafa K, Numan K, M.K. ve Y.K, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmış; yaralılardan Mustafa K. ile Numan K. müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Soruşturma ve yakalama

Olayın ardından mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerinden araçlarla kaçtığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Silahla gasbettiği araçla olay yerinden kaçtığı tespit edilen E.K. (32) jandarmaya teslim oldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi ve savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Daha önce olay yerinde tabanca taşıdığı tespit edilen Ö.K. ve H.K. ile Numan K.'yi öldürdüğü, M.K.'yi yaraladığı iddia edilen İ.H.K. de tutuklanmıştı.

