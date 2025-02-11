Sakarya'da 3,5 Ton Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Sakarya'da Kaçakçılığa Geçit Yok!

Sakarya'da gerçekleştirilen bir operasyonla, 2 tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayın ardından tır sürücüleri gözaltına alındı.

Jandarmadan Kaçakçılıkla Mücadele

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında önemli bir harekete imza attı. Anadolu Otoyolu'nun Akyazı ve Hendek gişelerinde M.S.C. (26) ve O.M. (28) tarafından kullanılan tırlar durduruldu.

Yapılan detaylı aramalarda, 3,5 ton kıyılmış tütün bulundu. Sürücüler, duruma el koyan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

M.S.C. ve O.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki sürücüye de adli kontrol hükümleri uygulandı. Bu gelişmeler, Sakarya'daki kaçakçılık faaliyetlerine karşı sürdürülen kararlı mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Sakarya'da 2 tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.

Sakarya'da 2 tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.