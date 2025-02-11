DOLAR
36,04 -0,06%
EURO
37,25 -0,32%
ALTIN
3.359,96 -0,01%
BITCOIN
3.490.992,99 0,52%

Sakarya'da 3,5 Ton Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Sakarya'da 2 tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 17:20
Sakarya'da 3,5 Ton Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Sakarya'da Kaçakçılığa Geçit Yok!

Sakarya'da gerçekleştirilen bir operasyonla, 2 tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayın ardından tır sürücüleri gözaltına alındı.

Jandarmadan Kaçakçılıkla Mücadele

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında önemli bir harekete imza attı. Anadolu Otoyolu'nun Akyazı ve Hendek gişelerinde M.S.C. (26) ve O.M. (28) tarafından kullanılan tırlar durduruldu.

Yapılan detaylı aramalarda, 3,5 ton kıyılmış tütün bulundu. Sürücüler, duruma el koyan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

M.S.C. ve O.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki sürücüye de adli kontrol hükümleri uygulandı. Bu gelişmeler, Sakarya'daki kaçakçılık faaliyetlerine karşı sürdürülen kararlı mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Sakarya'da 2 tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.

Sakarya'da 2 tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.

Sakarya'da 2 tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.

Sakarya'da 2 tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'deki Yangın Olayında İtfaiye Araçları Durduruldu, Polislere Soruşturma Açıldı
2
Super Bowl'un ABD Ekonomisine Etkisi 500 Milyon Dolar!
3
İsrail'in Saldırıları Sonucunda Gazze'de 92 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
İzmir'de Bebeğini Denize Atan Kadın Tutuklandı
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Antalya Vekilleri ve İş Kadınlarına Ziyaret
6
Sakarya'da 3,5 Ton Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi
7
ABD, Avustralya ve İngiltere'den Rusya Merkezli Zservers'e Yaptırım

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!