Sakarya'da 75 cankurtaran sezonu 'kayıpsız' kapattı

Kaynarca, Karasu ve Kocaali sahillerinde veda programı düzenlendi

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerindeki sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, yaz sezonunu can kaybı yaşanmadan tamamladı.

1 Haziran - 15 Eylül tarihleri arasında, kentin kuzeyindeki 53 kilometrelik sahil şeridinde görev yapan 75 kişilik cankurtaran ekibi için veda programı düzenlendi.

Program, Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan Acarlar Longozu'nda gerçekleşti. Programa; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet, İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, daire personeli ve cankurtaran ekibi katıldı.

Ziya Cevherli gazetecilere, ekiplerin, 1 Haziran'da başlayıp 15 Eylül'de sonlanan sezonu hiçbir can kaybı yaşanmadan başarıyla tamamladığını belirterek, "Büyükşehir Belediyemiz, 2014'ten beri bu takdire şayan görevi Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahilinde ifa ediyor. Cankurtaran ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birçok boğulma vakası oldu ama hiçbir şekilde can kaybı yaşanmadı. Bu başarı, buradaki gençlerimizindir." dedi.

Vedat Selamet ise ekip olarak, Karasu, Kocaali ve Kaynarca bölgelerinde 46 kulede, 7 jet ski, 1 zodyak bot, 2 ATV ve 75 cankurtaran personeliyle 105 gün süreyle hizmet verdiklerini anlattı.

Selamet, "Bu süre içerisinde ekiplerimiz 484 boğulma olayında hayat timi görevini yaparak insanları hayata döndürdüler." diyerek, 132 kayıp çocuğun ailelerine teslim edildiğini, toplam 616 olay ve sıfır kayıpla sezonu başarıyla kapattıklarını dile getirdi.

Ekiplere görevlerini cansiperane şekilde yerine getirmelerinden ötürü teşekkür eden Selamet, "2024 yılının yazında da sıfır kayıpla sezonu kapatmıştık. Bu hedefin üst üste devam etmesi için çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.

Açıklamaların ardından Cevherli ve Selamet, cankurtaran ekibi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

