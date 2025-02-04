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Sakarya'da Annesini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde annesini öldürdüğü iddia edilen Kadir T, tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:30
Sakarya'da Annesini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Sakarya'da Korkunç Olay

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, annesini öldürdüğü öne sürülen zanlı Kadir T. (30) tutuklandı. Olay, Sarıbeyli Mahallesi'nde yaşandı.

Gözaltı ve İfade Süreci

Edinilen bilgilere göre, Kadir T, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri zanlıya ulaştı. İlk ifadesinde Kadir T, 62 yaşındaki annesi Behiye T. ile aralarında çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle vurduğunu açıkladı.

Olay Yeri İncelemesi

Bölgeye giden ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından gözaltına alınan Kadir T, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Tutuklama Süreci

Adliyeye sevk edilen Kadir T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde annesini öldürdüğü ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde annesini öldürdüğü ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

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