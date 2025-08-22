DOLAR
Sakarya'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Hastanede Silahla Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Sakarya Adapazarı'nda, boşanma aşamasındaki eşi Y.G.S.'yi Yenikent Devlet Hastanesi'nde silahla yaralayan E.S. (32) tutuklandı; yaralı Y.G.S. (29) tedavi altında.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 21:46
Sakarya'da hastanede silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı

İddiaya göre, dün Adapazarı'ndaki Yenikent Devlet Hastanesi'ne gelen E.S. (32), boşanma aşamasında olduğu eşi Y.G.S. (29) ile bulunduğu sırada ecza deposunun ilaç ve malzeme bölümünde kadına silahla ateş etti.

Olay sonrası ağır yaralanan Y.G.S., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; tedavisi sürüyor.

Hastane polisi ve güvenlik görevlilerince yakalanan E.S., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan E.S. tutuklandı.

Olayın gelişimi

Yetkililerin aktardığına göre saldırı, tarafların boşanma aşamasında olduğu sırada meydana geldi. Soruşturma ve yasal süreç devam ediyor.

