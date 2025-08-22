Sakarya'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Hastanede Silahla Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da hastanede silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı

İddiaya göre, dün Adapazarı'ndaki Yenikent Devlet Hastanesi'ne gelen E.S. (32), boşanma aşamasında olduğu eşi Y.G.S. (29) ile bulunduğu sırada ecza deposunun ilaç ve malzeme bölümünde kadına silahla ateş etti.

Olay sonrası ağır yaralanan Y.G.S., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; tedavisi sürüyor.

Hastane polisi ve güvenlik görevlilerince yakalanan E.S., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan E.S. tutuklandı.

Olayın gelişimi

Yetkililerin aktardığına göre saldırı, tarafların boşanma aşamasında olduğu sırada meydana geldi. Soruşturma ve yasal süreç devam ediyor.

