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Sakarya'da Cinsel İstismar İddiası: Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 63 yaşındaki şüpheli H.A. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 22:26
Sakarya'da Cinsel İstismar İddiası: Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da Cinsel İstismar Vakası

Sakarya'da, 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir şahıs, tutuklandı. Olay, bir kız çocuğunun marangoz H.A. (63) tarafından ahşaptan yapılan oyuncak evi göstermek bahanesiyle atölyeye götürülmesi sonrası gerçekleşti.

Ailenin Başvurusu ve Soruşturma Süreci

Küçük kızın yaşadığı durumu anne ve babasına anlatmasının ardından aile, durumu Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, mağdur çocuk, pedagoglar eşliğinde ifade verirken diğer mağdur kız çocuklarının isimlerini de açıkladı.

Gözaltı ve Tutuklama

Üç kız çocuğunun daha ifade vermesi ardından H.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Toplumun duyarlılığı ve çocukların korunması adına atılan bu adım, bu tür olayların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

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