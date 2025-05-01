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Sakarya'da Hayvan Kaçakçılığı Operasyonunda 98 Hayvan Ele Geçirildi

Sakarya'daki hayvan kaçakçılığı operasyonunda 98 çeşitli türde hayvan ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 17:00
Sakarya'da Hayvan Kaçakçılığı Operasyonunda 98 Hayvan Ele Geçirildi

Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu

Sakarya'da gerçekleştirilen hayvan kaçakçılığı operasyonunda, 98 adet çeşitli cins hayvan ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele amacıyla ciddi bir çalışma yürüttü.

Ele Geçirilen Hayvanlar

Yapılan operasyonda, 57 ördek, 13 sülün, 26 tavus kuşu ve 2 emu gibi çeşitli türde hayvanlar bulundu. Şüpheli Ö.K. (31) ile ilgili yapılan baskın sonucunda:

  • 5 siyah kuğu
  • 7 mandarin ördeği
  • 4 suna ördeği
  • 7 karolin ördeği
  • 3 beyaz mandarin ördeği
  • 31 cüce Pekin ördeği
  • 6 gümüş sülün
  • 3 hatuni sülün
  • 2 kırmızı altuni sülün
  • 2 kral sülün
  • 14 mavi tavus kuşu
  • 12 beyaz tavus kuşu
  • 2 emu
  • 5 hayvan tahniti

583 hayvanın ele geçirilmesi, yerel otoritelerin hayvanların korunmasına yönelik kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Hukuki Süreç

Şüpheli Ö.K. hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen hayvanlar, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sakarya'da hayvan kaçakçılığı operasyonunda, çeşitli cinslerde 57 ördek, 13 sülün, 26 tavus kuşu...

Sakarya'da hayvan kaçakçılığı operasyonunda, çeşitli cinslerde 57 ördek, 13 sülün, 26 tavus kuşu ve 2 emu ele geçirildi.

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