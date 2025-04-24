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Sakarya'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı, 1'i Ağır

Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı, 1'inin durumu ağır. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 01:21
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 01:21
Sakarya'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı, 1'i Ağır

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gerçekleşen korkunç bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Kaza, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı 15 Temmuz Camili Mahallesi mevkisindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. B.T. yönetimindeki 34 UG 5106 plakalı otomobil ile E.D. idaresindeki 54 ADD 853 plakalı otomobil çarpıştı.

Olayın hemen ardından, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar arasındaki sürücüler ve araçlardaki Ü.B, S.A, F.D, N.D ve S.D, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan B.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

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