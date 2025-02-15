Sakarya'da KGYS Kameralarına Yansıyan İki Trafik Kazası

Sakarya'da iki trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 15:22
Sakarya'da KGYS Kameralarına Yansıyan İki Trafik Kazası

Sakarya'da KGYS ile Kaydedilen Trafik Kazaları

Sakarya'da meydana gelen iki trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Bu kazalar, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Adapazarı'ndaki Kaza

İlk kaza, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki ışıklı kavşakta gerçekleşti. Burada, bir taksi ile sola dönmek isteyen SUV tipi aracın çarpışması kameralara yansıdı.

Arifiye'deki Olay

Diğer kaza ise Arifiye ilçesi'nde, Şehirlerarası Otobüs Terminali önündeki kavşakta meydana geldi. Bu noktada bir taksi ile motosikletin çarpışması KGYS kameraları tarafından kaydedildi.

Kazaların ardından görüntülerde, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesi yer aldı. Bu ifadeyle, trafik güvenliğine dikkat çekildi ve sürücülere uyarı yapıldı.

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