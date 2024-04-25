Sakarya'da Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımı hava kalitesini düşürdü!

Sakarya'da son günlerde yaşanan doğa olayları, şehri etkisi altına alan Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımıyla gündemde. Kent merkezi ve çevresinde hava kalitesinde belirgin bir düşüş yaşanırken, görüş mesafesi de ciddi şekilde azaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük ölçümlerine göre, yüzey toz taşınımı konsantrasyonu orta seviyede seyrediyor. Bu durum, özellikle araçların üzerinde toz tabakası oluşmasına neden olurken, bazı ilçelerde ise puslu bir atmosfer hakim.

Sapanca Gölü'nü de etkisi altına alan toz taşınımıyla ilgili olarak, uzmanlar yarın için azalma öngörüyor.



