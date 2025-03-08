Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 18:42
Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın etkili bir müdahale ile söndürüldü. Yangın, Taraklı-Göynük yolu üzerindeki Karakese mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi.

Olayın ardından hızla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Alevlere ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini önleyen, bölgedeki vatandaşlar sulama tankerleri ile destek oldu.

Söndürme çalışmaları sonucunda yangın, yaklaşık 2 hektarlık bir alanı etkisi altına aldı. Yangının söndürülmesi büyük bir sevinçle karşılandı ve çevre halkı rahat bir nefes aldı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bilgisini verirken, bu tür olayların önlenmesi adına alınacak önlemleri artıracaklarını vurguladılar.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

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