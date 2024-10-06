Sakarya'da Palamut Avında Coşku: Balıkçının Sevinci Kameralarda

Sakarya'da Palamut Avının Keyfi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde balıkçılar, Karadeniz'de yaptıkları avdan dönerken büyük bir sevinç yaşadı. Ağlarına takılan bol miktardaki palamut, balıkçıların mutluluğuna neden oldu. Bu anlar, arkadaşları tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Ümit Özkök'ün Coşkulu Anları

Karadeniz'e açılan balıkçılardan Ümit Özkök, ağlarından çıkan bol palamut nedeniyle duygularını şöyle dile getirdi: "Balığı görünce kendimi biraz kaybediyorum. Herkes zaten öyle biliyor. Güzel bir duygu..."

Melen Ağzı Limanı'na döner dönmez AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özkök, "Allah bugün bize balık nasip etti. Şükürler olsun, ağımızdan 170 kasa balık çıktı. Fanyalı ağımız olsaydı tarih yazacaktık," şeklinde konuştu.

Uzman Görüşleri

Bir diğer balıkçı Zafer Tan, geçen hafta yaşanan fırtınanın deniz suyu sıcaklıklarını düşürdüğünü belirterek, "Bu sezon palamut denizde çok görülüyordu ama avcılık yeterince olmadı. Bundan sonraki günlerin daha iyi geçeceğini umuyoruz," dedi.

Balık tüccarı Cihan Tan ise su sıcaklıklarının düşmemesi dolayısıyla balıkların kıyıya yaklaşamadığını ifade ederek, "Büyük gırgır tekneleri açık sularda avlanarak Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılıyor. Deniz suyu soğudukça balıkların sayısının artacağına inanıyoruz," şeklinde konuştu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ağlarına bol miktarda palamut takılan balıkçının sevinci, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Melen Ağzı Limanı'ndan denize açılan ve ağ çekerken ağına bol miktarda palamut takılan Ümit Özkök, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ağlarına bol miktarda palamut takılan balıkçının sevinci, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Melen Ağzı Limanı'ndan denize açılan ve ağ çekerken ağına bol miktarda palamut takılan Ümit Özkök, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ağlarına bol miktarda palamut takılan balıkçının sevinci, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Melen Ağzı Limanı'ndan denize açılan ve ağ çekerken ağına bol miktarda palamut takılan Ümit Özkök, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ağlarına bol miktarda palamut takılan balıkçının sevinci, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Melen Ağzı Limanı'ndan denize açılan ve ağ çekerken ağına bol miktarda palamut takılan Ümit Özkök, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ağlarına bol miktarda palamut takılan balıkçının sevinci, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Melen Ağzı Limanı'ndan denize açılan ve ağ çekerken ağına bol miktarda palamut takılan Ümit Özkök, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ağlarına bol miktarda palamut takılan balıkçının sevinci, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Melen Ağzı Limanı'ndan denize açılan ve ağ çekerken ağına bol miktarda palamut takılan Ümit Özkök, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ağlarına bol miktarda palamut takılan balıkçının sevinci, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Melen Ağzı Limanı'ndan denize açılan ve ağ çekerken ağına bol miktarda palamut takılan Ümit Özkök, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ağlarına bol miktarda palamut takılan balıkçının sevinci, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Melen Ağzı Limanı'ndan denize açılan ve ağ çekerken ağına bol miktarda palamut takılan Ümit Özkök, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.