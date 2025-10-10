Sakarya'da Trafik Kazasında Şehit Olan 2 Jandarma İçin Tören

Sakarya Akyazı'daki trafik kazasında şehit olan jandarma personeli Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz için Adapazarı'nda tören düzenlendi; cenazeler Bursa ve Manisa'ya gönderildi.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 19:01
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan iki jandarma personeli için Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda resmi tören düzenlendi.

Tören ve dualar

Törende, şehit jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün (39) ve Hakkı Eryılmaz (28) için özgeçmişleri okundu. Ardından Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından dua edildi.

Duaların ardından, şehit jandarma personellerinin Türk bayrağına sarılı tabutları cenaze nakil aracına kondu.

Cenazelerin gönderilmesi ve aile bilgileri

Törenin ardından şehitlerden Tacettin Gün'ün cenazesi Bursa'ya, Hakkı Eryılmaz'ın cenazesi Manisa'ya gönderildi. Şehit Tacettin Gün'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu, şehit Hakkı Eryılmaz'ın ise evli olduğu öğrenildi.

Katılımcılar

Törene şehitlerin aile ve yakınlarının yanı sıra; Sakarya Vali Vekili Selda Dural, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, İl Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Erbağ, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, polisler ve görev arkadaşları katıldı.

Tören, şehitlere saygı ve milletin başsağlığı dilekleriyle son buldu.

