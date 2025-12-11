Sakarya'da Yaylada Kaybolan Yaşlı Çift Saatler Sonra Bulundu

Sakarya'da yaylada kaybolan çift saatler sonra bulundu

Karagöl Yaylası mevkiinde kaybolan yaşlı çiftin bulunma anı, yapılan arama kurtarma çalışmaları ve cep telefonu görüntüleriyle gün yüzüne çıktı.

Olayın ayrıntıları

Olay, 9 Aralık tarihinde Akyazı ile Taraklı arasında bulunan Karagöl Yaylası mevkiinde meydana geldi. Akyazı ilçesinde yaşayan H.K. (71) ve M.K. (72), öğle saatlerinde Geyve'deki akrabalarından evlerine dönmek üzere yola çıktı. Çift, yayla yolunda ilerlerken araçlarının çamura saplandığını yakınlarına bildirdi; daha sonra telefon sinyalleri kesildi.

Yakınlarının ulaşamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, gece görüşlü dronlar ve yaya aramalarıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Bulunma anı ve sonrası

Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda çift saatler sonra bulundu. Sağlık kontrollerinin ardından yaşlı çift yakınlarına teslim edildi. Ekiplerin yoğun mesaisi sonucu ulaşılan o anlar, çevrede bulunan bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

AFAD ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde olay, olumsuz bir sonuca varmadan sonlandırıldı; yaşlı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

