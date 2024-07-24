Sakarya'daki Camide Müezzinin Cesur Müdahalesi

Sakarya'da Camide Cesur Bir Müdahale

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşanan olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yatsı namazının ardından cemaat dağılırken, bıçakla kendisine zarar vermek isteyen O.N.K. (32) müezzin Muharrem Kiraz (25) tarafından engellendi.

Müezzinin Dikkati ve Refleksi Herkesi Kurtardı

Kurtköy Merkezi Camii'nin müezzini Muharrem Kiraz, O.N.K.'nın camiye gelerek "Artık yatsı namazından sonra buraya gelmeyeceğim" demesi üzerine olayın gelişeceğini hissetti. Namaz sonrası elinde bir metal cisimle tespih çekmekte olan O.N.K.'yı dikkatle izleyen Kiraz, bıçağı zamanında fark etti.

Kiraz, konuya dair "Ben de sesimi çıkarmadım, ortamı biraz gözledim. Namaz bitince de direkt imam odasına geçmedim. " diyerek süreci açıkladı. Olay sırasında O.N.K.'nın bıçağı bileğine dayamadan elinden tutarak müdahale ettiğini belirten Kiraz, "İlk önce bıçağı elinden almaya çalıştım, sonra onu etkisiz hale getirmeye çalıştım" şeklinde konuştu.

Bir Yanlış Anlaşılma ve Sonrası

Müezzinin zamanında müdahalesi, herhangi bir yaralanmanın yaşanmasını engelledi. Olay sonrası Müezzin Kiraz, O.N.K. ile imam odasında oturup konuştu ve onun yanlış yaptığını anlamasını sağladı. O.N.K., özür dileyerek camiye düzenli gelmeye söz verdi. Sonuç olarak, bu cesur davranış cami cemaatinin gözünde Müezzin Kiraz'ı bir kahraman haline getirdi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde camide kendisine bıçakla zarar vermeye çalışan kişi, müezzinin zamanında müdahalesiyle yaralanmaktan kurtuldu. Kurtköy Merkezi Camii müezzini Muharrem Kiraz, olayı AA muhabirine anlattı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde camide kendisine bıçakla zarar vermeye çalışan kişi, müezzinin zamanında müdahalesiyle yaralanmaktan kurtuldu. Kurtköy Merkezi Camii müezzini Muharrem Kiraz, olayı AA muhabirine anlattı.