Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sakarya'daki Camide Müezzinin Cesur Müdahalesi

Sapanca'da bir cami müezzini, bıçakla kendine zarar vermeye çalışan bir kişiyi cesurca engelledi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 22:37
Sakarya'daki Camide Müezzinin Cesur Müdahalesi

Sakarya'da Camide Cesur Bir Müdahale

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşanan olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yatsı namazının ardından cemaat dağılırken, bıçakla kendisine zarar vermek isteyen O.N.K. (32) müezzin Muharrem Kiraz (25) tarafından engellendi.

Müezzinin Dikkati ve Refleksi Herkesi Kurtardı

Kurtköy Merkezi Camii'nin müezzini Muharrem Kiraz, O.N.K.'nın camiye gelerek "Artık yatsı namazından sonra buraya gelmeyeceğim" demesi üzerine olayın gelişeceğini hissetti. Namaz sonrası elinde bir metal cisimle tespih çekmekte olan O.N.K.'yı dikkatle izleyen Kiraz, bıçağı zamanında fark etti.

Kiraz, konuya dair "Ben de sesimi çıkarmadım, ortamı biraz gözledim. Namaz bitince de direkt imam odasına geçmedim. " diyerek süreci açıkladı. Olay sırasında O.N.K.'nın bıçağı bileğine dayamadan elinden tutarak müdahale ettiğini belirten Kiraz, "İlk önce bıçağı elinden almaya çalıştım, sonra onu etkisiz hale getirmeye çalıştım" şeklinde konuştu.

Bir Yanlış Anlaşılma ve Sonrası

Müezzinin zamanında müdahalesi, herhangi bir yaralanmanın yaşanmasını engelledi. Olay sonrası Müezzin Kiraz, O.N.K. ile imam odasında oturup konuştu ve onun yanlış yaptığını anlamasını sağladı. O.N.K., özür dileyerek camiye düzenli gelmeye söz verdi. Sonuç olarak, bu cesur davranış cami cemaatinin gözünde Müezzin Kiraz'ı bir kahraman haline getirdi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde camide kendisine bıçakla zarar vermeye çalışan kişi, müezzinin...

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde camide kendisine bıçakla zarar vermeye çalışan kişi, müezzinin zamanında müdahalesiyle yaralanmaktan kurtuldu. Kurtköy Merkezi Camii müezzini Muharrem Kiraz, olayı AA muhabirine anlattı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde camide kendisine bıçakla zarar vermeye çalışan kişi, müezzinin...

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde camide kendisine bıçakla zarar vermeye çalışan kişi, müezzinin zamanında müdahalesiyle yaralanmaktan kurtuldu. Kurtköy Merkezi Camii müezzini Muharrem Kiraz, olayı AA muhabirine anlattı.

İLGİLİ HABERLER

Cep dolduran kampanya başladı! Tek sefere mahsus 18.000 TL ödenecek!

Yerli üretim yeni Renault Duster'dan şaşırtıcı fiyatlar! Motor seçenekleri büyük ilgi görüyor

Belediyeye yüksek maaşlı personel alımı! İlkokul, lise, lisans mezunları dikkat!

Nüfus müdürlükleri doldu taştı! Tüm Türkiye'de ücretsiz oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Evi olmayana 300 bin TL devlet desteği! Başvuruda tek şart var!

Solmuş çiçekleri hayata döndürüyor! Onun adı çiçek coşturan!

Hamam böceklerinin sonunu getiren karışım! Karbonatla karıştırıp dökün!

Evi arsası olmayana son fırsat! 80 ilde sudan ucuza konut satılacak!

Bakanlık az önce duyurdu! 3000 TL oldu: Milyonlarca kişiyi kapsıyor

Belediyeye yüksek maaşlı personel alımı! İlkokul, lise, lisans mezunları dikkat!

Nüfus müdürlükleri doldu taştı! Tüm Türkiye'de ücretsiz oldu!

KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!

E-devlet’te yenilik: Sigorta eksper raporları artık her an elinizin altında!

Yerli üretim yeni Renault Duster'dan şaşırtıcı fiyatlar! Motor seçenekleri büyük ilgi görüyor

Cep dolduran kampanya başladı! Tek sefere mahsus 18.000 TL ödenecek!