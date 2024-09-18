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Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlaması: 7 Şüpheli İfadesi Alınacak

Sakarya'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasında yaşanan patlama sonrası 7 kişi ifadeye çağrıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 20:37
Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlaması: 7 Şüpheli İfadesi Alınacak

Sakarya'da Makarna Fabrikasında Trajik Patlama

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir makarna fabrikasında meydana gelen patlama sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili olarak, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı bir soruşturma neticesinde 7 şüpheli ifadeye çağrıldı.

Olayın Ardından Soruşturma Başlatıldı

Henüz belirlenemeyen nedenle gerçekleşen patlama, 15 Eylül Pazar günü fabrikanın üretim alanında meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yaralılar, Hendek ve Akyazı'nın yanı sıra Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların Durumu ve Yaşamını Yitiren İşçi

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, patlama sırasında yaralanan 30 kişi arasında 1 çocuğun ve 3 itfaiye erinin de bulunduğunu açıkladı. Yaralıların iki tanesinin entübe edilerek yoğun bakıma alındığı bilgisi verildi. Soğutma çalışmaları esnasında işçi Mesut Şimay’ın (27) cansız bedenine ulaşılması, olayı daha da trajik hale getirdi.

Şüpheliler Sorguda

Hendek Adliyesine gelen 7 şüphelinin ifadeleri, Savcılık tarafından alınmaya devam ediyor. Patlama ile ilgili süreç ve detaylar takip edilmektedir.

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