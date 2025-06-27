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Sakarya'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, 25 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 16:11
Sakarya'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Sakarya'nın Taraklı İlçesinde Yangın Mücadelesi Devam Ediyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Hacıyakup Paşalar mevkisindeki yangının kontrol altına alınması için bölgeye hızlıca itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına Havadan Destek

İtfaiye ekipleri, yangın söndürme çabalarına destek olmak amacıyla helikopter ve uçak kullanıyor. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangından etkilenen hiçbir birey olmadığı bildirilirken, yangın müdahalesinde toplamda 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı görev alıyor.

Evler Tedbir Amaçlı Boşaltıldı

Ekiplerin yangına müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, Geyve ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaklaşık 80 kişinin yaşadığı 20 ev ile Çamlık Mahallesi'nde daha fazla risk altında olduğu düşünülen 5 ev tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Bu tahliyelerin amacı, vatandaşların güvenliğini sağlamaktır.

Yangının kontrol altına alınması için tüm ekipler seferber olmuş durumda. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İhbar...

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için helikopter desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İhbar...

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için helikopter desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

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