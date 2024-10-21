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Sakarya'deki Kauçuk Fabrikası Yangınında Müdahale Devam Ediyor

Serdivan'daki kauçuk fabrikasında çıkan yangın, birçok iş yerine sıçrayarak yayılmayı sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 05:27
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 05:27
Sakarya'deki Kauçuk Fabrikası Yangınında Müdahale Devam Ediyor

Sakarya'da Kauçuk Fabrikasında Yangın Çıktı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Beşköprü Mahallesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın başladı. Yangın, kısa sürede büyümüş ve fabrikanın yakınında bulunan 5 iş yerine sıçramıştır.

Yangına Müdahale Çalışmaları Sürüyor

Olayın ardından 28 itfaiye aracı ve 60 itfaiye personeli ile birlikte iş makineleri olay yerine sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları, 3 saattir devam etmektedir. Ekiplerin yangının yayılmasını önleme çabaları, başarılı bir şekilde sürdürülüyor.

Ulaşımda Aksamalar Yaşanıyor

Yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalara TOMA ve belediye araçları da destek veriyor.

Yetkililerin Açıklamaları

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Alemdar, yangının 02:14'te gelen ihbar üzerine itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşmasıyla birlikte yarım saat içinde büyümesinin önlendiğini belirtti. Yangının kauçuk fabrikasında başlamasından dolayı hızla yayıldığını vurgulayan Alemdar, "Allah'tan bir an önce yayılmasının önlenmiş olması bizi rahatlatıyor," dedi.

Can Kaybı Yok, Ama Çözüm Üretmek Zorundayız

Alemdar, "Şu anda 5 iş yerinde yangın devam ediyor, ancak adacıklar olması nedeniyle bunların sıçraması durduruldu. Yangının nedenini anlamak için detaylı bir inceleme çalışması yapılacak," şeklinde konuştu. Ayrıca, mal kaybının ardından iş yerlerinin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. "Tesellimiz şu anda bir can kaybının olmadığı, ama bölgedeki iş yeri sahipleri ve mülk sahipleriyle birlikte kesin bir çözüm üretmek zorundayız," ifadelerini kullandı.

Yangın nedeniyle şu ana kadar yaralanan ya da etkilenen birinin olmadığı vurgulandı ve ekiplerin olası can kaybını önlemek için gayret ettikleri belirtildi.

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