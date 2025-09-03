DOLAR
Şam'da Askeri Üste Patlama: Savaş Kalıntıları İmhası Sırasında

Şam'da askeri üs yakınında savaş kalıntılarının imhası sırasında patlama oldu; Şam Uluslararası Havalimanı güvenli, hava trafiği normal.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 15:25
Şam'da Askeri Üste Patlama: Savaş Kalıntıları İmhası Sırasında

Şam'da Askeri Üste Patlama: Savaş Kalıntıları İmhası Sırasında

Güncelleme: Patlamaya ilişkin yeni detaylar eklendi

Suriye'nin başkenti Şam'daki bir askeri üs yakınlarında patlama meydana geldi. Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, olay Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir üstte, savaş kalıntılarının imhası sırasında gerçekleşti.

Suriye Sivil Havacılık Genel Kurumu ise ABD merkezli Facebook üzerindeki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kısa süre önce Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında duyulan patlama sesleri, savaş kalıntılarının imhası nedeniyle meydana gelmiştir. Söz konusu patlama havalimanından 20 kilometreden fazla uzaklıktaki bir bölgede gerçekleşmiştir. Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki durumun tamamen güvenli olduğunu ve hava trafiğinin herhangi bir aksama olmaksızın normal ve düzenli şekilde devam ettiğini vurgulamaktayız."

Yetkililer, havalimanı operasyonlarının etkilenmediğini ve bölgedeki güvenlik durumunun korunduğunu belirtti.

