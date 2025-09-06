DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.539.974,51 1,17%

Şam'da Kritik Görüşme: Şeybani ile BM Temsilcisi Pedersen Görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Şam'da BM Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüştü; egemenlik, geri dönüş ve insani durum ele alındı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 18:48
Şam'da Kritik Görüşme: Şeybani ile BM Temsilcisi Pedersen Görüştü

Şam'da Kritik Görüşme: Şeybani ile BM Temsilcisi Pedersen Görüştü

Egemenlik, geri dönüş ve insani durum masadaydı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, başkent Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Suriye haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Şeybani tarafından kabul edilen Pedersen ve heyetiyle görüşmede bölgedeki son gelişmeler detaylı şekilde ele alındı.

Taraflar, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak bu ilkenin önemine dikkat çekti.

Ayrıca, zorla yerinden edilen sivillerin dönüşü için uygun koşulların sağlanması ve ülkedeki insani durumun iyileştirilmesi gerekliliği görüşmede öne çıkan diğer konular oldu.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Yaya Kazası: Arzu Aksakallı Öldü, Sürücü Tutuklandı
2
Cho Hyun Washington'a Gidebilir: Georgia'daki ICE Baskını ve Gözaltılar
3
Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi
4
Samsun Bafra'da KADES Üzerinden Yalan İhbarda Bulunan Kadına Yasal İşlem
5
Pakistan'tan İsrail'in Gazze Sürgün Açıklamalarına Sert Tepki
6
Erzurum'da Trafik Kazası: Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü, Sürücü Gözaltında
7
Arnavutköy'de Silahla Yaralanma: Ömerli Mahallesi'nde Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı