Şam'da Kritik Görüşme: Şeybani ile BM Temsilcisi Pedersen Görüştü

Egemenlik, geri dönüş ve insani durum masadaydı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, başkent Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Suriye haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Şeybani tarafından kabul edilen Pedersen ve heyetiyle görüşmede bölgedeki son gelişmeler detaylı şekilde ele alındı.

Taraflar, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak bu ilkenin önemine dikkat çekti.

Ayrıca, zorla yerinden edilen sivillerin dönüşü için uygun koşulların sağlanması ve ülkedeki insani durumun iyileştirilmesi gerekliliği görüşmede öne çıkan diğer konular oldu.