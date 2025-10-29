Şam'da Yenilenen Muhammed Behçet el-Bittar Kız Okulu Açıldı

Şam'ın Meydan Mahallesi'nde tadilatı tamamlanan Muhammed Behçet el-Bittar Kız Okulu, 900 öğrenci kapasiteli olarak törenle yeniden hizmete açıldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 17:23
Şam'da Yenilenen Muhammed Behçet el-Bittar Kız Okulu Açıldı

Şam'da Yenilenen Muhammed Behçet el-Bittar Kız Okulu Açıldı

Meydan Mahallesi'nde 900 öğrenci kapasiteli okul törenle faaliyete döndü

Suriye'nin başkenti Şam'da, Eğitim Bakanlığı ile Gıras en-Nahda Derneği işbirliğiyle Muhammed Behçet el-Bittar Kız Okulunın tadilatı tamamlanarak yeniden hizmete açıldı.

Törene yetkililer ve mahallenin ileri gelenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Okul, Meydan Mahallesinde 900 öğrenci kapasiteli olarak yeniden faaliyete geçirildi.

Tadilat kapsamında okul binasının boyanması, sıraların yenilenmesi ile elektrik tesisatı, kanalizasyon sistemi ve laboratuvarların onarımı yapıldı.

Gıras en-Nahda Derneği, Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Şam ve kırsal bölgelerde 11 okulun onarımını tamamladığını açıkladı.

Derneğin İcra Direktörü Gıyas Zeyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muhammed Behçet el-Bittar Kız Okulu'nun Meydan Mahallesi için sembolik önem taşıdığını belirtti.

Zeyin, tadilat çalışmalarının süreceğini ve bu çalışmalarla okulların öğrenciler için daha güvenli bir ortam haline getirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Suriye'nin başkenti Şam'da, Eğitim Bakanlığı ve Gıras en-Nahda Derneği, Muhammed Behçet el-Bittar...

Suriye'nin başkenti Şam'da, Eğitim Bakanlığı ve Gıras en-Nahda Derneği, Muhammed Behçet el-Bittar Kız Okulu'nun tadilatını yaparak yeniden hizmete açtı. Şam’ın Meydan Mahallesi'ndeki 900 öğrenci kapasiteli okul, yetkililer ve mahallenin ileri gelenlerinin katılımıyla düzenlenen törenle yeniden faaliyete girdi.

Suriye'nin başkenti Şam'da, Eğitim Bakanlığı ve Gıras en-Nahda Derneği, Muhammed Behçet el-Bittar...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel: "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Millete Aittir" — Tuzla Yaşam Aydınlı Açıldı
2
Seul'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
3
Trabzon'da Silahlı Kavga: Aynı Aileden 3 Kişi Yaralandı
4
Kütahya'da 29 Ekim: Motosikletlerden 'Cumhuriyet Korteji'
5
Pekin'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resepsiyonu
6
Polonya, St. Petersburg'daki Başkonsolosluğunu Kapatıyor
7
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar