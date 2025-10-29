Şam'da Yenilenen Muhammed Behçet el-Bittar Kız Okulu Açıldı

Meydan Mahallesi'nde 900 öğrenci kapasiteli okul törenle faaliyete döndü

Suriye'nin başkenti Şam'da, Eğitim Bakanlığı ile Gıras en-Nahda Derneği işbirliğiyle Muhammed Behçet el-Bittar Kız Okulunın tadilatı tamamlanarak yeniden hizmete açıldı.

Törene yetkililer ve mahallenin ileri gelenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Okul, Meydan Mahallesinde 900 öğrenci kapasiteli olarak yeniden faaliyete geçirildi.

Tadilat kapsamında okul binasının boyanması, sıraların yenilenmesi ile elektrik tesisatı, kanalizasyon sistemi ve laboratuvarların onarımı yapıldı.

Gıras en-Nahda Derneği, Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Şam ve kırsal bölgelerde 11 okulun onarımını tamamladığını açıkladı.

Derneğin İcra Direktörü Gıyas Zeyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muhammed Behçet el-Bittar Kız Okulu'nun Meydan Mahallesi için sembolik önem taşıdığını belirtti.

Zeyin, tadilat çalışmalarının süreceğini ve bu çalışmalarla okulların öğrenciler için daha güvenli bir ortam haline getirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

