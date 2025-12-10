Samsat'ta temizlik görevlisi atık malzemelerle okulu güzelleştiriyor

Samsat'ta temizlik görevlisi atıkları değerlendirip okulu süslüyor

Samsat Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli temizlik elemanı Seyfettin Çelik, boş zamanlarında okulun atık tahta ve mobilya parçalarını değerlendirerek örnek bir çalışmaya imza atıyor.

Çelik, okulda kullanılmayacak durumda bulunan parçaları onarıp dönüştürerek çiçek saksısı, raf, masa çekmecesi, askı gibi ihtiyaç duyulan eşyalar üretiyor. Bu yaklaşım hem okulun görünümünü iyileştiriyor hem de kaynakların israfını önlüyor.

Çalışmanın nasıl başladığı

Yaptığı çalışmalardan bahseden Seyfettin Çelik, "Küçük tamiratlar yapmak elimden geliyor. Okul deposunda işe yaramaz malzemeler olduğunu gördüm ve boş zamanlarımda bu malzemeleri değerlendirmek istedim. Bu konuda Okul Müdürümden izin istedim. Müdürümüz izin verdiği gibi kendisi de zaman zaman bana yardım etmeye başladı. Başta çiçek saksıları olmak üzere çeşitli malzemeler yaparak okulumuzun daha güzel görünmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda milli servetin heba olmasını engelliyoruz. Yapay çiçekleri de değişik illerden hayırsever vatandaşlar ücretsiz gönderiyor" dedi.

Okul yönetiminden destek

Okul Müdürü Mustafa Çelik ise çalışmayı yararlı bulduklarını belirterek görevliyi desteklediklerini ifade etti. Mustafa Çelik, "2017 yılından beri ülkemizde ‘Sıfır atık projesi’ yürütülmekte ve Milli Eğitim Bakanlığımız da bu anlamda ciddi çalışmalar yürütmektedir. Amaç, israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak, yarınlara temiz bir dünya bırakmaktır. Görevlimizin yapmış olduğu bu çalışma da bu projenin amacına hizmet niteliği taşımaktadır. Kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bu girişim, hem Sıfır atık hedeflerine katkı sağlıyor hem de okuldaki estetik ve işlevsel eksikleri yerinde çözümlerle gideriyor.

ADIYAMAN’IN SAMSAT SAFVAN BİN MUATTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ’NDE GÖREVLİ TEMİZLİK ELEMANI, OKULDAKİ BOŞ ZAMANLARINDA ATIK MALZEMELERLE OKULA KATKI SUNUYOR.