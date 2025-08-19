DOLAR
40,9 -0,02%
EURO
47,6 -0,1%
ALTIN
4.359,64 -0,31%
BITCOIN
4.643.434,54 -0,06%

Samsun Atakum'da 11 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Samsun Atakum'da düzenlenen operasyonda İncesu Mahallesi'nde 11 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 21:08
Samsun Atakum'da 11 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Samsun Atakum'da 11 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltında

Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonu, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Ekipler, İncesu Mahallesi'nde durdurdukları bir araçta arama yaptı ve maddelere ulaştı.

Olayla ilgili olarak C.Ç. (21) ve S.K. (24) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 bin 300 sentetik ecza hapı ele...

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da İnşatta Düşen İşçinin Ölümü: Firma Sahibi Tutuklandı
2
Yedikule Hisarı'nda Venedik'te Cinayet Açık Hava Gösterimi
3
Husiler: Sana Havalimanı'ndaki uçuş kesintisi yüzünden hastalar hayatını kaybediyor
4
Kastamonu'da 'sahte altın' operasyonu: 3 şüpheli gözaltında
5
Herat'ta Otobüs Kazası: İran'dan Geri Gönderilen Onlarca Göçmen Hayatını Kaybetti
6
20 Ağustos 2025 Gündem Özeti: TBMM, Bakanlar, Spor ve Dış Politika
7
Eymir Gölü yakınındaki otlukta yangın kontrol altına alındı

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı