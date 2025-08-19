Samsun Atakum'da 11 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltında

Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonu, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Ekipler, İncesu Mahallesi'nde durdurdukları bir araçta arama yaptı ve maddelere ulaştı.

Olayla ilgili olarak C.Ç. (21) ve S.K. (24) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

