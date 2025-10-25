Samsun Atakum'da Otomobilde Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı, Şüpheli Gözaltında

Samsun Atakum'da otomobilde çıkan tartışma kavgaya dönüştü; H.Ö. bıçaklandı, M.D. gözaltına alındı, yaralı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 22:32
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobil içinde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Körfez Mahallesi Eczaneler Tramvay Durağı yakınlarında otomobilde oturan H.Ö. (42) ile M.D. (29) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve M.D. tarafından H.Ö. bıçakla yaralandı.

Tedavi ve Gözaltı

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıyı alarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırdı ve tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi M.D. ise Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

