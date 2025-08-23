DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.696.233,82 1,62%

Samsun Bafra'da Tüp Patlaması Yangın Çıkardı: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bafra'da bir ev deposunda meydana gelen tüp patlaması yangına yol açtı; dumandan etkilenen 3 kişi Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, depoda hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 15:50
Samsun Bafra'da Tüp Patlaması Yangın Çıkardı: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde depo tüp patlaması yangın çıkardı

Taşköprü Mahallesi'nde Sedat Hacıoğlu'nun (60) evinin bitişiğinde depo olarak kullanılan bölümde, henüz belirlenemeyen nedenle tüp patlaması sonucu yangın çıktı.

Müdahale için ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü; depoda hasar meydana geldi.

Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı

Dumandan etkilenen Hakan Hacıoğlu (26), Meliha Hacıoğlu (55) ve Osman Kara (70) sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde evin deposunda tüp patladı, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde evin deposunda tüp patladı, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde evin deposunda tüp patladı, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu
2
İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu
3
Malatya'da Orman Yangını: Doğanyol Akkent'te Müdahale Sürüyor
4
Kuşadası'nda Tur Minibüsü Devrildi: 7 Yabancı Turist Yaralandı
5
Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)
6
Yerlikaya: Artvin'de 'Türkiye'nin Huzuru' ile terörsüz geleceğe emin adımlarla
7
Hamas'tan Mescid-i Aksa Çağrısı: Arap ve İslam Alemine 'Sahip Çıkın'

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı