Samsun Bafra'da Tüp Patlaması Yangın Çıkardı: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde depo tüp patlaması yangın çıkardı

Taşköprü Mahallesi'nde Sedat Hacıoğlu'nun (60) evinin bitişiğinde depo olarak kullanılan bölümde, henüz belirlenemeyen nedenle tüp patlaması sonucu yangın çıktı.

Müdahale için ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü; depoda hasar meydana geldi.

Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı

Dumandan etkilenen Hakan Hacıoğlu (26), Meliha Hacıoğlu (55) ve Osman Kara (70) sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

