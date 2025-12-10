DOLAR
Samsun Büyükşehir’in Gri Su Projesi: Bafra’da 50 Bin Ton Su Tasarrufu

Samsun Büyükşehir, Bafra Atık Su Arıtma Tesisi’nde arıtılan gri suyu araç yıkama ve peyzajda kullanarak yılda 50 bin ton içme suyu tasarrufu hedefliyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:15
Samsun Büyükşehir’in Gri Su Projesi Bafra’da Hayata Geçti

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra Atık Su Arıtma Tesisinde arıtılan atık suları modern sistemlerle yeniden kullanıma açtı. Uygulama, araç yıkama ve peyzaj sulama gibi günlük operasyonlarda değerlendirilerek hem su hem de enerji tasarrufu sağlıyor.

Projenin Kapsamı ve Kullanım Alanları

Belediyenin çevreye duyarlı yatırımları arasında yer alan gri su projesi, Bafra, Alaçam, Yakakent ve 19 Mayıs ilçelerinde çöp taşıma araçlarının yıkanması ve peyzaj sulamasında aktif olarak kullanılıyor. Bu sayede içme kalitesindeki suyun bu alanlarda kullanımı önleniyor.

Projeyle yıllık 50 bin ton içme suyu tasarrufu hedeflenirken, uygulamanın yıllık 781 bin lira su tasarrufu ve 25 bin kilovatsaat enerji kazancı sağlayacağı hesaplanıyor. Ayrıca projenin, yıllık 14 bin kilogram karbon salınımının önüne geçmesi öngörülüyor.

Çevresel ve Sosyal Katkı

Belediye yetkilileri, bu uygulamayla doğada bırakılacak su miktarının 70 bin kişinin yıllık su ihtiyacına denk olduğunu belirtiyor. Proje, su kaynaklarının korunması ve iklim değişikliği ile mücadele hedeflerine de doğrudan katkı sağlıyor.

