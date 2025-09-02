DOLAR
Samsun Canik'te 'Dolandırıcılık' Zanlısı İ.K. Yakalandı — 6 Yıl 1 Ay Hapis

Samsun Canik'te, 'dolandırıcılık' suçundan 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.K., jandarma ekiplerince saklandığı adreste yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 21:34
Samsun Canik'te 'Dolandırıcılık' Zanlısı İ.K. Yakalandı

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 'dolandırıcılık' suçundan 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.K.'yi saklandığı adreste tespit ederek yakaladı.

Operasyonun ardından ilgili şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı. Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

