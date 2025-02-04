Samsun'da 120 Yabani Hayvan Doğaya Kavuştu

Samsun'da Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde Önemli Başarı

Samsun'da bulunan Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi, son 7 ayda 120 yabani hayvanı tedavi ederek doğaya geri kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki ünitenin yeniden faaliyete geçtiği vurgulandı.

Yaralı Hayvanlar İçin Hayat Kurtaran Bir Merkez

Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi, özellikle kuşlar olmak üzere çeşitli yaralı hayvanlara sağlık hizmeti sunuyor. Yaralı ve yorgun düşen hayvanların bakımı burada gerçekleştiriliyor. Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan hayvanlar, doğaya salınıyor.

Veteriner Hekimden Açıklamalar

Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde görev yapan veteriner hekim Paria İsfendiyaroğlu, merkezde bıldırcın, şahin gibi hayvanların tedavisinin sürdüğünü belirtti. İsfendiyaroğlu, "Şu anda sağ kanat ekleminde kırığı olan bıldırcın, doku zedelenmesi yaşayan şahin gibi hayvanlarımız tedavi ediliyor. Ayrıca, zayıf düşen ve uçamayan gri balıkçıl da tedavisini tamamladıktan sonra doğaya saldık," dedi.

Gri balıkçılın tedavi sürecinin yaklaşık 1,5 ay sürdüğünü ifade eden İsfendiyaroğlu, hayvanın vücut ısısının düşük olduğunu ve hipotermiye girdiğini söyledi. "Tedavi sonrası kilo alan ve doğaya dönmeye hazır hale gelen balıkçıl, ekibimiz tarafından yeniden özgürlüğüne kavuştu," şeklinde ekledi.

Samsun'da Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde 7 ayda 120 yabani hayvan tedavi edilerek doğaya salındı. Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde görevli veteriner hekim Paria İsfendiyaroğlu (sağda), tüm yabani hayvanların tedavisini yapabilecek donanıma sahip olduklarını belirtti.

Samsun'da Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde 7 ayda 120 yabani hayvan tedavi edilerek doğaya salındı. Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde görevli veteriner hekim Paria İsfendiyaroğlu (sağda), tüm yabani hayvanların tedavisini yapabilecek donanıma sahip olduklarını belirtti.