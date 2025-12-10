Samsun'da 13 bin 552 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, bir şüphelinin üzerinde ve ikametinde toplam 13 bin 552 adet sentetik ecza (uyuşturucu hap) ele geçirildi.

Operasyon Detayları

İlkadım ilçesinde şüphe üzerine durdurulan O.K. (28) hakkında yapılan ilk aramada uyuşturucu haplar bulunması üzerine, şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi.

Evde gerçekleştirilen aramalarda da çok sayıda sentetik ecza tespit edilerek, operasyonun toplamında 13 bin 552 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Soruşturma ve Gözaltı

Şüpheli O.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

