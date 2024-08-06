Samsun'da 21 Yıl 11 Ay Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan bir firari, İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyon ile yakalandı.
Jandarma Operasyonu
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin titiz araştırması sonucunda, kasten öldürme suçundan hüküm giymiş olan E.K., saklandığı adreste gözaltına alındı.
Cezası Kesinleşmişti
E.K.'nin, 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan firari, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.