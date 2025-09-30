Samsun'da 3 Yıldır Aranan Hükümlü Yorgan Altında Yakalandı
Vezirköprü'de düzenlenen operasyonda A.T. (44), saklandığı yorganın altında bulundu
Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 yıldır aranan hükümlü A.T.'nin (44) ilçedeki evinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ikamete düzenlenen operasyonda, hükümlü yatağının yanında yorganın altında gizlenmiş halde yakalandı.
İşlemlerin ardından A.T., Vezirköprü Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Hükümlünün "dolandırıcılık", "hırsızlık", "uyuşturucu madde ticareti", "kasten yaralama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi 8 ayrı suçtan toplam 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Hükümlünün yakalandığı anlar jandarma kamerasıyla görüntülendi.