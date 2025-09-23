Samsun'da 6,5 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı: AFAD ve STK'lar Katıldı

Tatbikat, 23 çalışma grubunun eş zamanlı müdahalesiyle gerçekleştirildi

Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, olası afetlere hazırlık amacıyla gerçekleştirilen tatbikat, bölgedeki müdahale kapasitesini test etmek üzere kurgulandı.

Tatbikatın senaryosu gereği saat 09.21'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunun üzerine Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 23 çalışma grubu eş zamanlı olarak harekete geçirildi.

İlk aşamada masa başında gelen ihbarlar değerlendirilirken, ardından Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir başkanlığında saha tatbikatına geçildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile AFAD'a akreditasyon yapan 6 sivil toplum kuruluşu tatbikata katıldı.

Senaryo gereği arama kurtarma köpekleri enkaz altında kalanları aradı; ekipler enkazda "Sesimi duyan var mı?" diye bağırarak kurtarma çalışması yürüttü. Enkazdan çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Tatbikata ayrıca Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Hava Grup Komutanlığı helikopteri destek verdi; enkazdan çıkarılan ağır yaralılar helikopter ile hastaneye sevk edildi.

İl AFAD Müdürü Ahmet Matur, basın mensuplarına yaptığı açıklamada tatbikatın en önemli amacının kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek olduğunu vurguladı. Matur, tatbikatın en önemli sonucunun "herhangi bir afette veya acil durumda tüm kurum temsilcilerinin ve paydaşlarının nerede nasıl toplanması gerektiğini bilmesi" olduğunu ifade etti.

Matur, sözlerine şöyle devam etti: "Her türlü afete hazır olmamız gereken bir kentte yaşıyoruz. Bu tatbikat, helikopterle kurtarmayla ilgili teferruatlı, tam teşekküllü bir tatbikattı diyebiliriz. Bu, 'seviye 1' tatbikatıdır. Sadece Samsun ilinin etkilendiği, çevre illerden destek istemediğimiz bir tatbikat."

Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla olası afetlere hazırlık için 6,5 büyüklüğünde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Ekipler, enkazda yaralı aradı.