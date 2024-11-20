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Samsun'da 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği Başladı

Samsun'da 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği, 70 yabancı ve 180 Türk öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 15:12
Samsun'da 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği Başladı

Samsun'da 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği Açıldı

Samsun, 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'ne ev sahipliği yapıyor. Bu yılki şenliğe, yurt dışından 70 öğrenci ile Türkiye'den 180 öğrenci katılıyor.

Türk Dünyası Çocuk Vakfı tarafından organize edilen ve daha önce Eskişehir, Şanlıurfa, Ankara-Altındağ, Taşkent-Özbekistan gibi şehirlerde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenleniyor. Şenliğin amacı, Türk dünyasındaki öğrencilerin bilimsel projeler üretmelerini teşvik etmek ve yeni fikirler geliştirmelerini desteklemektir.

Vali Orhan Tavlı'nın Mesajı

Vali Orhan Tavlı, etkinlikte yaptığı konuşmada Türk dünyasının zengin kültürel mirasına vurgu yaptı. Tavlı, "Bu şenlikte, bilgi, birikim ve emekleriyle yaratacakları değerli projelerin sergileneceği bir platform oluşturuyoruz. Türk çocukları, gelecekte önemli projelere imza atacaklar" dedi.

Türk Dünyası Yüzyılı Vurgusu

Tavlı, çocukların bilim, kültür ve sanat alanındaki gelişimine dikkat çekerek, "Türk Dünyası Yüzyılı' yapmak için çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin Önemi

Türk Dünyası Çocuk Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güngör Azim Tuna, çocukların birlikte bilgi paylaşımında bulunmaları ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeleri için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti. Tuna, geleceğin bilim insanları olmaları için öğrencileri teşvik ettiklerini vurguladı.

Katılımcılardan Gelen Destek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Türk çocuklarının her alanda başarı gösterdiğini ifade ederek, organizasyonların birliğe katkı sağladığına dikkat çekti. Doğan, bunun sadece geçmişle geleceği birleştiren bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda yeni ilhamlar vereceğini de ifade etti.

Şenlikte, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından düzenlenen "Gençlerin Gözünde Türkmenistan ve Mahtumkulu" adlı resim sergisi de ziyaret edildi. Ayrıca, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu tarafından dans gösterisi gerçekleştirildi.

Etkinliğe; MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, ve birçok protokol üyesi katıldı. Etkinlik, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, ve daha birçok ülkeden gelen öğrencilerle toplamda 3 gün sürecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'da, "7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği" çeşitli ülkelerden 70...

Samsun'da, "7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği" çeşitli ülkelerden 70, Türkiye'den 180 öğrencinin katılımıyla başladı.

Samsun'da, "7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği" çeşitli ülkelerden 70...

Samsun'da, "7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği" çeşitli ülkelerden 70, Türkiye'den 180 öğrencinin katılımıyla başladı.

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