Samsun'da Ahıra Saklanan 53 bin 872 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'da Ahırdan Büyük Operasyon: 53 bin 872 Hap Ele Geçirildi
19 Mayıs ilçesinde düzenlenen baskında bir şüpheli yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Mayıs ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adresteki ahırda yapılan aramada, arı kovanlarının arkasına saklanmış çuvallar içinde 53 bin 872 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan E.A. (40) emniyete götürüldü.
