Samsun'da Ahıra Saklanan 53 bin 872 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde ahıra gizlenen 53 bin 872 sentetik ecza hapı ele geçirildi; zanlı E.A. (40) gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:08
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Mayıs ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adresteki ahırda yapılan aramada, arı kovanlarının arkasına saklanmış çuvallar içinde 53 bin 872 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.A. (40) emniyete götürüldü.

