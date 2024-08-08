Samsun'da Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti

Samsun'da Bıçaklı Kavga!

Samsun'un İlkadım ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden meydana gelen bir bıçaklı kavga trajik bir sonla sonuçlandı. Olay, Kökçüoğlu Mahallesi Oruçbey Caddesi'nde, 32 yaşındaki Emre Baş ile 21 yaşındaki C.F. arasında çıktı.

Kavga Hızla Büyüdü

Baş ve C.F. arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.F., elindeki bıçakla Emre Baş'a saldırarak onu yaraladı.

Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Yaralı Emre Baş, hemen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli için Arama Çalışmaları Başlatıldı

Olay sonrası kaçan şüpheli C.F.’nin yakalanması için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.