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Samsun'da Beyaz Baston Farkındalık Etkinliği

Samsun'da, beyaz baston kullanan görme engellilere sürücülerin duyarlılığı test edildi, farkındalık sağlandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:16
Samsun'da Beyaz Baston Farkındalık Etkinliği

Samsun'da Beyaz Baston Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü nedeniyle farkındalık amaçlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğin Amaçları

Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, beyaz baston kullanan görme engelli bireylerin karşıdan karşıya geçişlerinde, sürücülerin duyarlılığı test edildi.

İstiklal Caddesi'nde yapılan etkinlikte, beyaz bastonuyla yola çıkan görme engelli bireylere yol veren sürücülere teşekkür mektubu ve çikolata verildi. Duyarsız kalan sürücülerin ise dikkatini çekmek için "Bu bir beyaz baston, sizi kınıyoruz!" mesajı ile uyarıldı.

Altı Nokta Körler Derneği'nden Açıklama

Etkinlikte konuşan Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz, görme engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, "Erişim, en büyük sorunlarımızdan biri. Işıklı trafik lambalarının bulunmadığı yerlerde sürücülerin duyarlılığını ön plana çıkartmak istedik. OMÜ öğrencileriyle birlikte düzenlediğimiz bu etkinlikte, bazı sürücüler kurallara uyarak teşekkür mektubu aldı, uymayanlar ise öğrenciler tarafından uyarıldı." şeklinde konuştu. Toplumsal Duyarlılığı Artırma Çabası

Gürbüz, ayrıca, toplumun her kesiminde görme engellilere daha fazla duyarlılık gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, herkesin kaliteli ve konforlu bir yaşam sürmesini hedeflediklerini belirtti.

Öğrencilerden Destek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Samet Bilgen ise, etkinlikteki amaçlarının görme engellilerle ilgili toplumsal farkındalığı artırmak olduğunu ifade etti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü...

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü...

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü...

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü...

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü...

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü...

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

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