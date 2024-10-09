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Samsun'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Sağlık Çalışanının Organları 4 Kişiye Umut Oluyor

Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen bir sağlık çalışanının organları ihtiyacı olan 4 bireye nakledilecek.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 13:33
Samsun'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Sağlık Çalışanının Organları 4 Kişiye Umut Oluyor

Samsun'da Hayat Kurtaran Organ Bağışı

Samsun'da yaşanan bir trajedi, 43 yaşındaki sağlık çalışanının organlarının 4 kişiye umut olmasına vesile oldu. Sinop'taki görev sırasında baygınlık geçiren P.Ö., 1 Ekim tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Ailesinin Bağış Kararı

Yoğun bakımda tedavi gören P.Ö.'nün beyin ölümü gerçekleşince, Organ ve Doku Nakli Birimi ekipleri ailenin görüşmeleri sonucu organ bağışı kararı alındı. P.Ö.'nün bağışlanan organları, bu süreçte 4 farklı kişiye şifa sağlayacak.

Organların Dağıtımı

OMÜ Organ Nakli Koordinatörü Hemşire Birgül Tan, sağlık çalışanının hayattayken organlarını bağışlamayı istediğine dikkat çekerek, "Aile, bağışçı statüsünü bildiği için sağ olsunlar, organlarını bağışladılar. Kalp İstanbul’a, karaciğer Ankara’ya, bir böbrek Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne ve diğer böbrek de OMÜ’de nakledilecek," ifadelerini kullandı.

Teşekkürler ve Umut

Samsun Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, beyin ölümü gerçekleşen donörün ailesine onurlu davranışları nedeniyle teşekkür ederek, organ naklinin önemine vurgu yaptı. Kazak, "Türkiye'de 33 bin 498 insan organ beklemekte ve bu noktada organ bağışı hayati önem taşımaktadır," dedi.

Kazak, ayrıca OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen'e birçok hasta adına teşekkür ederek, organ bağışının ne kadar kıymetli olduğunu ifade etti.

Bu olay, bir bireyin organlarının başka hayatlara umut olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki kadın donörün organları, 4...

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki kadın donörün organları, 4 kişiye nakledilecek.

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki kadın donörün organları, 4...

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki kadın donörün organları, 4 kişiye nakledilecek.

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