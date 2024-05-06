Bist 100
10.275,89 0%
DOLAR
32,29 -0,17%
EURO
34,8 -0,04%
ALTIN
2.395,92 0,6%

Samsun’da bir öğretmen kocası tarafından öldürüldü: Boşanma aşamasındalardı

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir ortaokul öğretmeni olan Saadet Ç., boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından silahla vuruldu. Kadın hayatını kaybederken, şahıs gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 11:37
Samsun’da bir öğretmen kocası tarafından öldürüldü: Boşanma aşamasındalardı

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Mahallesi’nde yer alan bir apartmanda, Saadet Ç. (43) isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi Adem Ç. (48) tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Yaşanan olay üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk incelemede Saadet Ç.’nin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. İki çocuk annesi olan ve ortaokulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Saadet Ç., eşi tarafından öldürüldü. Eşini öldüren Adem Ç.’nin ise gözaltına alındığı belirtildi.

İlçede esnaflık yaptığı öğrenilen Adem Ç.’nin ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘yağma’ gibi pek çok suçtan dolayı, 19 suç kaydı olduğu da öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Otogaza indirim mi geliyor? Güncel akaryakıt fiyatları

12 kilogramlık tüplerde büyük indirim! Aygaz İpregaz Milangaz hepsi indirime girecek

81 ile PTT desteği müjdesi! Devlet 2500 TL ödeyecek

Ömer erken final mi yapıyor? Gökçe Bahadır’dan şok eden açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
6
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
7
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu

Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı ortalığı karıştırdı! Müjdat Gezen olayına sert tepki

Örgü sevenler indirimi kaçırmasın! Bim’de örgü örenlere özel indirimli ürünler

Otogaza indirim mi geliyor? Güncel akaryakıt fiyatları

Açıklandı: Emekli için ek maaş düzenlemesi 15.00'te açıklanıyor

İslam Memiş’ten gram altın yorumu! Yıl sonunda bakın kaç TL olacak

TOKİ’den yepyeni konut kampanyası! O illerde olanlar yaşadı

12 kilogramlık tüplerde büyük indirim! Aygaz İpregaz Milangaz hepsi indirime girecek

O karta sahip olanlar fırsatı kaçırmasın! 3 güne hesabınız para dolacak

81 ile PTT desteği müjdesi! Devlet 2500 TL ödeyecek

Anneler gününe özel büyük indirim! Ürünler yarı fiyatın satışta

Vergi Daireleri'nde son dakika hareketlilik! Bugün yaptınız yaptınız yoksa...

Ömer erken final mi yapıyor? Gökçe Bahadır’dan şok eden açıklama