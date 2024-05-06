Samsun’da bir öğretmen kocası tarafından öldürüldü: Boşanma aşamasındalardı

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Mahallesi’nde yer alan bir apartmanda, Saadet Ç. (43) isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi Adem Ç. (48) tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Yaşanan olay üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk incelemede Saadet Ç.’nin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. İki çocuk annesi olan ve ortaokulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Saadet Ç., eşi tarafından öldürüldü. Eşini öldüren Adem Ç.’nin ise gözaltına alındığı belirtildi.

İlçede esnaflık yaptığı öğrenilen Adem Ç.’nin ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘yağma’ gibi pek çok suçtan dolayı, 19 suç kaydı olduğu da öğrenildi.