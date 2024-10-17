Samsun'da DEAŞ Operasyonunda Bir Gözaltı

Samsun'da DEAŞ'a Yönelik Önemli Operasyon

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen kapsamlı operasyonda bir şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, etkili bir çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Atakum ilçesinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 33 yaşındaki M.O. gözaltına alındı. Ayrıca, şüpheliye ait çeşitli dijital materyallere de el konuldu. Operasyonun detayları ve gözaltının gerekçeleri üzerinde incelemeler sürüyor.

Bu tür operasyonlar, güvenlik güçlerinin ülke içinde terörle mücadele kararlılığını sürdürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.